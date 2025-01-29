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23:25, 29 января 2025Интернет и СМИ

Военкор Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки украинского дрона

Военкор Поддубный назвал чудом свое спасение после атаки дрона ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с телеканалом «360» он заявил, что выжить после тяжелого ранения ему помогло скорее чудо, чем подготовка.

«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — рассказал он, указав, что считает себя верующим человеком.

Вечером 7 августа 2024 года украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Корреспондент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил звание Героя России Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

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