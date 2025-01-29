Военкор Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки украинского дрона

Военкор Поддубный назвал чудом свое спасение после атаки дрона ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с телеканалом «360» он заявил, что выжить после тяжелого ранения ему помогло скорее чудо, чем подготовка.

«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — рассказал он, указав, что считает себя верующим человеком.

Вечером 7 августа 2024 года украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился Поддубный. Корреспондент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил звание Героя России Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

