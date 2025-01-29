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14:32, 29 января 2025Забота о себе

Врач предупредила о вызывающих воспаление популярных закусках

Нутрициолог Русанова: Крекеры и белый хлеб могут вызвать воспаление в организме
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eugene Kuznetsov / Unsplash

Популярные закуски на основе белого хлеба и тарталеток могут вызвать общее воспаление в организме, предупредила клинический нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова. Об этом специалистка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам нутрициолога, белый хлеб, тарталетки и некоторые крекеры часто содержат в составе некачественные жиры, повышающие воспалительный потенциал организма, например, маргарин. Русанова подчеркнула, что особенно часто маргарин входит в состав тостового хлеба, который используют для канапе и сэндвичей.

Некачественные жиры повышают общее воспаление организма, негативно влияют на сосуды, иммунитет и обмен веществ

Дарья Русановаклинический нутрициолог

Вместо белого хлеба специалистка рекомендовала использовать цельнозерновые продукты. «Цельнозерновой хлеб и хлебцы полезны не только благодаря отсутствию опасных жиров в составе. Они также содержат клетчатку — пищу для полезных бактерий микробиоты кишечника. Благодаря клетчатке бактерии производят вещества, которые улучшают моторику кишечника, защищают от воспаления и помогают контролировать уровень сахара в крови», — рассказала она.

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Кроме того, Русанова порекомендовала заменить обычный белый хлеб на подсушенный хлеб на закваске. Она назвала его прекрасным примером ферментированного продукта, который оказывает положительное действие на микрофлору кишечника и здоровье ЖКТ.

Ранее эндокринолог Вероника Неудахина опровергла популярный миф о хлебе. По ее словам, этот продукт необязательно плохо влияет на пищеварение и провоцирует набор массы тела.

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