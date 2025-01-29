Врач предупредила о вызывающих воспаление популярных закусках

Нутрициолог Русанова: Крекеры и белый хлеб могут вызвать воспаление в организме

Популярные закуски на основе белого хлеба и тарталеток могут вызвать общее воспаление в организме, предупредила клинический нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова. Об этом специалистка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам нутрициолога, белый хлеб, тарталетки и некоторые крекеры часто содержат в составе некачественные жиры, повышающие воспалительный потенциал организма, например, маргарин. Русанова подчеркнула, что особенно часто маргарин входит в состав тостового хлеба, который используют для канапе и сэндвичей.

Некачественные жиры повышают общее воспаление организма, негативно влияют на сосуды, иммунитет и обмен веществ Дарья Русанова клинический нутрициолог

Вместо белого хлеба специалистка рекомендовала использовать цельнозерновые продукты. «Цельнозерновой хлеб и хлебцы полезны не только благодаря отсутствию опасных жиров в составе. Они также содержат клетчатку — пищу для полезных бактерий микробиоты кишечника. Благодаря клетчатке бактерии производят вещества, которые улучшают моторику кишечника, защищают от воспаления и помогают контролировать уровень сахара в крови», — рассказала она.

Кроме того, Русанова порекомендовала заменить обычный белый хлеб на подсушенный хлеб на закваске. Она назвала его прекрасным примером ферментированного продукта, который оказывает положительное действие на микрофлору кишечника и здоровье ЖКТ.

Ранее эндокринолог Вероника Неудахина опровергла популярный миф о хлебе. По ее словам, этот продукт необязательно плохо влияет на пищеварение и провоцирует набор массы тела.