Врач опровергла популярный миф о хлебе

Эндокринолог Вероника Неудахина: Допустимо съедать два куска хлеба в сутки

Хлеб необязательно плохо влияет на пищеварение и способствует набору массы тела, считает врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. Популярный миф о вреде этого продукта она опровергла в беседе с «Лентой.ру».

Врач указала, что важным плюсом хлеба является то, что он надолго обеспечивает организм энергией благодаря содержащимся в нем сложным углеводам. Кроме того, по ее словам, этот продукт богат полезными веществами, такими как витамины B1, B2, B6, необходимыми для нормального функционирования нервной системы, а также магнием и железом, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и процесс кроветворения.

Чтобы хлеб приносил максимальную пользу, эндокринолог посоветовала выбрать варианты с минимальным количеством добавок, без сахара и искусственных усилителей вкуса. При этом, по ее словам, без риска для фигуры допустимо съедать два стандартных куска хлеба в сутки. Особенно полезно сочетать его с творогом, яйцами, рыбой, мясом и овощами, добавила врач.

Неудахина отметила, что самым полезным считается хлеб из цельнозерновой муки, которая сохраняет все ценные элементы зерна: оболочку, эндосперм и зародыш. Такой продукт, по ее словам, богат витаминами и клетчаткой, надолго насыщающей и улучшающей работу кишечника.

При покупке такого хлеба следует обращать внимание на его состав. Важно, чтобы на первом месте была указана именно цельнозерновая мука. Иногда для привлечения внимания производители называют продукт цельнозерновым, хотя на самом деле в его составе преобладает обычная белая мука высшего или первого сорта, а доля цельнозерновой муки может составлять всего один процент Вероника Неудахина эндокринолог

Ранее завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев предупредил об опасности приготовления пищи в фольге. По его словам, существуют данные о связи повышенных концентраций соединений алюминия с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.