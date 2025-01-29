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13:23, 29 января 2025Экономика

Россиян оштрафовали за наркорекламу после их собственной жалобы на нее

В Ярославле жильцов дома, пожаловавшихся на наркорекламу, оштрафовали за нее же
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В Ярославле жильцы дома, пожаловавшись на наркорекламу, навлекли на себя беду. Неравнодушие обернулось для горожан штрафом, передает «Коммерсант».

Жители одного из домов по улице Либкнехта решили сообщить о рекламных надписях на фасадах депутату облдумы Елене Кузнецовой. Она в свою очередь передала информацию в надзорные органы. По ее подсчетам, на стенах здания было размещено 37 граффити с рекламой наркотических веществ.

Однако выезд инспекции административно-технического и жилищного надзора привел к неожиданному результату — штраф за наркограффити после собственной же жалобы получили собственники. По результатам проверки он составил минимальную тысячу рублей. Решение объяснили тем, что ответственность за обслуживание дома лежит либо на управляющей компании, либо при ее отсутствии — на самих жильцах. О данном случае начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора Олег Кузнецов рассказал на заседании комитета по ЖКК и энергетике в облдуме. В инспекции квартировладельцам посетовали обжаловать назначенные штрафы.

Ранее борьба с наркограффити обернулась вызовом полиции для главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Во время визита в Екатеринбург она решила пройтись по улицам города, попутно закрашивая объявления о наркоторговле. Охранявшему одно из зданий мужчине действия главы ЛБИ показались противоправными, и он вызвал силовиков.

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