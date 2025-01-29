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22:24, 29 января 2025Силовые структуры

Задержанный глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni и часами с бриллиантами

Глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, задержанный за передачу взятки, ранее хвастался костюмами элитных брендов в своем гардеробе. Об этом сообщает программа «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

По его словам, он приоделся в костюмы от люксовых производителей Brioni, Billionaire и Loro Piana. Также он рассказал о «молодежных» часах Hublot и о золотом Rolex с бриллиантами.

Сергей Анохин стал главой «Фонбет» в 2022 году. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года мужчина возглавлял футбольный клуб «Химки». Мужчину задержали после того, как он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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