Задержанный глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni и часами с бриллиантами

Глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, задержанный за передачу взятки, ранее хвастался костюмами элитных брендов в своем гардеробе. Об этом сообщает программа «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

По его словам, он приоделся в костюмы от люксовых производителей Brioni, Billionaire и Loro Piana. Также он рассказал о «молодежных» часах Hublot и о золотом Rolex с бриллиантами.

Сергей Анохин стал главой «Фонбет» в 2022 году. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года мужчина возглавлял футбольный клуб «Химки». Мужчину задержали после того, как он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы, ему грозит до 15 лет лишения свободы.