Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 29 января 2025Путешествия

Застрявшего на водопаде в Индии россиянина пришлось спускать сотрудникам полиции

Полицейские в Индии спустили застрявшего на водопаде Галу россиянина
Алина Черненко

Фото: Heinz-Peter Schwerin / Shutterstock / Fotodom

Сотрудникам полиции в Индии пришлось спускать российского туриста, застрявшего на водопаде Галу. Об этом пишет The Newz Radar.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 28 января, в городе Маклеод Гандж штата Химачал-Прадеш. Стражам правопорядка сообщили, что иностранец по имени Артур М. поднялся на хребет возле водопада и не смог спуститься. Заявку немедленно передали в районное управление по борьбе со стихийными бедствиями для создания спасательной группы.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Однако из-за задержки в ее прибытии полицейские решили действовать самостоятельно. По сложной местности они пробрались к туристу и благополучно доставили его вниз.

Ранее индийский турист отправился с другом к вершине водопада в Таиланде, упал со скалы и не выжил. Во время похода он делал фотографии, поскользнулся и сорвался вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше