Застрявшего на водопаде в Индии россиянина пришлось спускать сотрудникам полиции

Полицейские в Индии спустили застрявшего на водопаде Галу россиянина

Сотрудникам полиции в Индии пришлось спускать российского туриста, застрявшего на водопаде Галу. Об этом пишет The Newz Radar.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 28 января, в городе Маклеод Гандж штата Химачал-Прадеш. Стражам правопорядка сообщили, что иностранец по имени Артур М. поднялся на хребет возле водопада и не смог спуститься. Заявку немедленно передали в районное управление по борьбе со стихийными бедствиями для создания спасательной группы.

Однако из-за задержки в ее прибытии полицейские решили действовать самостоятельно. По сложной местности они пробрались к туристу и благополучно доставили его вниз.

Ранее индийский турист отправился с другом к вершине водопада в Таиланде, упал со скалы и не выжил. Во время похода он делал фотографии, поскользнулся и сорвался вниз.