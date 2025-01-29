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09:34, 29 января 2025Мир

Жители Гренландии определились со своим выбором между США и Данией

Bloomberg: Подавляющее большинство жителей Гренландии не хочет быть частью США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Подавляющее большинство жителей Гренландии не хочет быть частью США, несмотря на многочисленные заявления президента страны Дональда Трампа о необходимости присоединения арктического острова. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проведенный опрос.

«Опрос, проведенный компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, показал, что 85 процентов населения самоуправляемой арктической территории не хотят быть частью США. Согласно опросу, опубликованному во вторник, около 6 процентов сказали, что предпочли бы эту страну Дании, а 9 процентов не определились с ответом», — отмечается в материале агентства.

При этом уточняется, что большая часть из 57 тысяч жителей острова настроена на обретение независимости от Дании, хотя территория обладает очень широкой автономией во внутренней и внешней политике.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Как рассказали источники, беседа двух политиков прошла «крайне плохо», так как президент США несколько раз потребовал отдать Гренландию.

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