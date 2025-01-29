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08:48, 29 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили назвала отставку премьер-министра Сербии правильным шагом

Зурабишвили: Отставка премьер-министра Сербии — правильный шаг и пример
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича является правильным путем и примером. С таким заявлением выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня Сербия показывает нам правильный путь и дает пример... Премьер-министр подал в отставку после двухмесячных протестов! Вот так заботятся о мире и общественных настроениях в стране!» — написала она.

Бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку 28 января на фоне студенческих протестов по всей стране. Они начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября. Тогда навесной козырек упал на стоящих под ним людей.

Ранее американское издание The Hill сообщало о том, что Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России. По информации издания, прошлая администрация Джо Байдена фактически заблокировала Зурабишвили.

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