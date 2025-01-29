Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в латексном наряде

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала фанатам видео, в котором предстала в облегающем комбинезоне бордового цвета, выполненном из латекса. При этом она подобрала к наряду сапоги с высоким голенищем, выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на красные губы.

Поклонники оценили ролик знаменитости в комментариях под постом. «Ты — фантазия миллионов людей», «Боже мой, какое шикарное тело», «Это великолепно», «Потрясающая», «Мы одержимы твоей фигурой», «Икона», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Майя Джама пришла на съемки реалити-шоу «Остров любви» в прозрачном наряде.

