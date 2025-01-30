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07:48, 30 января 2025Ценности

59-летняя блогерша похвасталась обнаженными ногами и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ginadrewalowski

Блогерша Джина Древаловски из Германии похвасталась обнаженными ногами и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 420 тысяч подписчиков.

59-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала, как гуляет по улицам в откровенных нарядах. Так, она примерила несколько мини-платьев в сочетании с туфлями на каблуках и комбинезон с короткими шортами и приподняла полы плаща, надетого на голое тело.

В свою очередь, в подписи Древаловски раскрыла секрет красоты своих ног. Она заявила, что пользуется увлажняющими, отшелушивающими и солнцезащитными средствами, ежедневно гуляет и выполняет спортивные упражнения.

Фото: @ginadrewalowski

Ролик блогерши набрал более 20 миллионов просмотров. Зрители высказали свое мнение об увиденном в комментариях. «Это не ноги — это привилегия», «Ты выглядишь на 30», «Просто фантастическая», «Похожа на Шэрон Стоун [американская актриса]», «Твой секрет — генетика», «59 лет, а ты все еще ищешь внимания и одобрения в интернете», «Не поддавайтесь обману в социальных сетях. (...) Это не реальная жизнь. Скорее всего, женщина при съемке использовала профессиональное оборудование и помощников», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года немецкая велогонщица Полин Грабош с аномально большими ягодицами вызвала ажиотаж в сети.

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