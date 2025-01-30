Аэропорт Вашингтона приостановил работу из-за ЧП

В Вашингтоне аэропорт приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) приостановил работу из-за ЧП. Об этом сообщается на странице аэропорта в социальной сети Х.

«Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию», — указано в сообщении.

Утверждается, что причиной приостановки работы стал инцидент с воздушным судном. К реагированию были привлечены экстренные службы.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Инцидент произошел с лайнером Boeing российской авиакомпании «Победа». Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в Астрахани.