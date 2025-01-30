Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 30 января 2025Мир

Аэропорт Вашингтона приостановил работу из-за ЧП

В Вашингтоне аэропорт приостановил взлеты и посадки из-за ЧП на летном поле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) приостановил работу из-за ЧП. Об этом сообщается на странице аэропорта в социальной сети Х.

«Все взлеты и посадки в DCA приостановлены. Терминал остается открытым. Будем обновлять информацию», — указано в сообщении.

Утверждается, что причиной приостановки работы стал инцидент с воздушным судном. К реагированию были привлечены экстренные службы.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Инцидент произошел с лайнером Boeing российской авиакомпании «Победа». Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в Астрахани.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      В России заговорили об альтернативных возможностях приобретения квартир при высоких ценах

      В ЕС рассказали о загрязнении импортируемых морепродуктов опасными микрочастицами

      Порномодель рассказала о самой странной просьбе поклонника

      В России оценили срок службы Су-57

      В Вашингтоне рядом с аэропортом столкнулись самолет и военный вертолет

      Шольца раскритиковали за слова о спасении Германии

      Россияне назвали самую раздражающую привычку для борьбы со стрессом

      Мужчина обнаружил знак на окне своего дома и испугался

      Мужчинам раскрыли признаки зависимости от мастурбации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше