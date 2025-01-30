Англиканский священник призвал следовать примеру США и повторил жест Маска

Англиканский священник повторил жест Маска, выступая на антиабортном саммите

Англиканский священник Кэлвин Робинсон призвал следовать примеру США, которые «борятся за жизнь», и повторил схожий с нацистским приветствием скандальный жест американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Это судьбоносный момент. Весь старый мир рушится. Каждая страна в Европе принимает смерть. Америка — единственная страна, которая борется за жизнь. Благослови вас Господь — за все, что вы делаете. Продолжайте это делать. Надеюсь, я смогу вас воодушевить. И мое сердце с вами», — сказал он на антиабортном саммите в Вашингтоне и повторил жест Маска.

После этого священник столкнулся с негативом в своих социальных сетях. По его словам, он получил несколько сотен сообщений и звонков от «очень озлобленных и подлых» людей. Робинсон подчеркнул, что он не является нацистом, и заявил о «прощении их невежества».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Маска за нацистский жест и поддержку ультраправых в Европе. «У нас, в Европе и Германии, свобода слова, каждый может говорить, что он хочет, даже если он миллиардер. Что мы не приемлем — так это поддержку ультраправых позиций», — сказал он.