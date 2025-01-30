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10:25, 30 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о жесткости полиции в США

Блогер Лебедев заявил, что полиция в США работает более жестко, чем в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что американская полиция действует более жестко, чем российская. Работу правоохранительных органов в странах он сравнил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, жесткость полицейских в США обусловлена тем, что многие граждане носят с собой оружие, а также нередко ведут себя грубо и опасно. Блогер также рассказал, что правила работы американской полиции «написаны кровью».

Дизайнер добавил, что полицейские в России более расслаблены. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов зачастую не носят с собой никакого оружия, кроме резиновой дубинки. «Никто на них не нападет, никто не использует каких-то страшных приемов. И вообще просто уровень агрессии у граждан абсолютно другой», — объяснил Лебедев.

Ранее блогер призвал сжечь 99 процентов книг. Он заявил, что большинство из них бесполезны. При этом Лебедев заявил, что необходимо читать произведения, которые могли бы обогатить жизненный опыт человека.

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