В России отреагировали на авиакатастрофу в США

Депутат Чепа призвал задуматься о пересмотре санкций после авиакатастрофы в США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил слова соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в США. В разговоре с «Лентой.ру» депутат призвал задуматься о пересмотре санкций после произошедшего.

«Как и о любой катастрофе, в любой точке земного шара можно говорить только с сожалением. Естественно, мы можем только выразить соболезнования семьям погибших. Будем надеяться, что все меньше и меньше таких случаев будет», — отреагировал Чепа.

Депутат добавил, что информация о том, что на борту находились россияне, пока не подтвердилась. Он выразил надежду, что этого не произойдет.

«Хотелось бы отметить, что те санкции, которые выставлены против нашей страны и только против нашей страны, в том числе против авиационной техники, вольно или невольно могут приводить к увеличению рисков аварийности. Здесь всем странам надо задуматься. Это лишний повод задуматься на эту тему», — заключил он.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским лайнером American Airlines, который заходил на посадку в Вашингтоне. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак. В вертолете, который совершал тренировочный полет, было трое военных, все они не выжили. На борту самолета было 64 человека, о выживших пока не сообщалось.