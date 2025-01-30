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11:21, 30 января 2025Ценности

Белла Хадид снялась в крошечном бикини среди снега и берез

Модель Белла Хадид снялась в красном крошечном бикини среди снега и берез
Екатерина Ештокина

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде среди снега и берез. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала в красном крошечном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками. Помимо этого, она надела кожаные высокие казаки. В то же время в руках она держала привязанный одним концом к березе пестрый платок.

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Пользователи сети оценили образ Хадид в комментариях под постом. «Славянский шик», «Русский стиль», «Смело», «Шикарна», «Красивая», — написали они.

Ранее Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами. Знаменитость позировала в откровенном наряде у полок с напитками, опираясь руками на продуктовую тележку.

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