Чиновник пробрался на землю россиянки, усыпил ее собак и заявил о «безграничных правах»

Челябинский чиновник пробрался на земельный участок местной жительницы и устроил скандал. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Незадолго до этого было опубликовано видео перепалки россиянки с двумя мужчинами. Одним из них и оказался сотрудник городской администрации.
Канал утверждает, что он заявил собственнице земли о своих «безграничных правах». Оказавшись во время отлова бродячих животных на участке, он усыпил двух домашних псов, после чего попытался забрать их.
Ранее в Кемерово чиновников задержали за злоупотребление должностными полномочиями.