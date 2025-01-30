Чиновник пробрался на землю россиянки, усыпил ее собак и заявил о «безграничных правах»

В Челябинске чиновник усыпил собак жительницы и заявил о безграничных правах

Челябинский чиновник пробрался на земельный участок местной жительницы и устроил скандал. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Незадолго до этого было опубликовано видео перепалки россиянки с двумя мужчинами. Одним из них и оказался сотрудник городской администрации.

Канал утверждает, что он заявил собственнице земли о своих «безграничных правах». Оказавшись во время отлова бродячих животных на участке, он усыпил двух домашних псов, после чего попытался забрать их.

Ранее в Кемерово чиновников задержали за злоупотребление должностными полномочиями.