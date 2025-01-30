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03:53, 30 января 2025Интернет и СМИ

Девушка узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vitaliy Abbasov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном решении семьи мужа и подала на развод. Большинство комментаторов поддержало решение рассказчицы.

Автор поста написала, что вышла замуж в 2018 году. «Я никогда не нравилась родственникам мужа, и они ясно дали это понять», — отметила девушка. Например, однажды свекровь выбросила в мусорное ведро торт, которая невестка принесла к ней в гости в качестве благодарности за приглашение.

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В 2022 году, отметила рассказчица, ее супруг потерял бизнес, из-за чего они переехали в его родной город. Муж героини истории, по ее словам, работал неполный рабочий день и параллельно пытался восстановить бизнес, а она стала основным кормильцем в семье. Автор поста рассказала, что отвечала за покупку подарков на Рождество семье мужа и потратила много денег на них. Затем муж сообщил ей, что его семья не хочет видеть девушку на празднике и что он пойдет туда один.

«Я была в ярости, я разочаровалась в нем. Это был момент, когда я поняла, что мой брак закончился», — рассказала героиня истории. Она отметила, что поменяла дорогие подарки на дешевые, что в результате помогло ей сэкономить 600 долларов. «Мой муж пришел домой с рождественского обеда и сказал, что я унизила его и опозорила перед его семьей», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора истории развестись. По мнению большинства из них, родственники супруга рассказчицы ужасно с ней обращались.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес.

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