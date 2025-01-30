Двоих российских юношей осудили на 15 и 13 лет за поджоги ради вознаграждений

В Орловской области суд приговорил к 15 и 13 годам заключения двоих юношей, совершивших поджоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.
По данным силовиков, летом 2024 года молодые люди получили задание в интернете и подожгли три объекта связи и жизнеобеспечения. За это им обещали денежное вознаграждение.
В результате обоих фигурантов признали виновными в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за серию диверсий в Подмосковье по заданию Службы безопасности Украины.