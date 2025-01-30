Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 30 января 2025Силовые структуры

Двоих российских юношей осудили на 15 и 13 лет за поджоги ради вознаграждений

В Орловской области суд дал 15 и 13 лет заключения юношам по делу о диверсиях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Орловской области суд приговорил к 15 и 13 годам заключения двоих юношей, совершивших поджоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, летом 2024 года молодые люди получили задание в интернете и подожгли три объекта связи и жизнеобеспечения. За это им обещали денежное вознаграждение.

В результате обоих фигурантов признали виновными в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за серию диверсий в Подмосковье по заданию Службы безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР рассказали о новой угрозе соединениям ВСУ в Запорожской области

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше