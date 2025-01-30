Военный эксперт рассказал о защите ВСУ Краматорска и Славянска

Гагин: ВСУ сконцентрировали много сил в Краматорске и Славянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) долго готовились к обороне Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ в обоих городах сконцентрировали большое количество сил и техники. Он спрогнозировал, что российским войскам предстоит участвовать в «двух серьезных битвах» за эти города. Гагин также предположил, что российские силы могут использовать тактику, по которой населенный пункт не атакуют «в лоб», а берут в окружение. Он заключил, что в таком случае у ВСУ не останется другого выбора, кроме как покинуть город.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс рассказал, что Вооруженные силы России перешли железную дорогу под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР и «прут дальше». Он отметил, что FPV-дроны ВС России долетают до населенного пункта Сергеевка в трех километрах от границы ДНР и Днепропетровской области.