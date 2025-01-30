Эрмитаж закрыл Зимний дворец из-за анонимных угроз

Вход в Зимний дворец временно закрыли из-за угрозы безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале музея Эрмитаж.
Как сообщили в пресс-службе, причиной мер стала анонимная угроза, поступившая утром.
«Главный вход в здание Зимнего дворца сейчас временно закрыт. Проводится полная проверка экспозиционных залов и служебных помещений», — говорится в публикации.
Уточняется, что попасть в Главный музейный комплекс можно через Шуваловский проезд. А те, кто приобрел билеты в Зимний дворец на 30 января, смогут посетить его после снятия ограничений.
Ранее стало известно, что жителям Санкт-Петербурга серебряного возраста разрешат ходить в музеи бесплатно. Такие поправки в Социальный кодекс города приняло Законодательное собрание в первом чтении.