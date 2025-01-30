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20:09, 30 января 2025Бывший СССР

Глава МАГАТЭ посетит Украину с визитом

Глава МАГАТЭ посетит Украину с визитом на следующей неделе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Украину с визитом на следующей неделе. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

«Это будет 11-я миссия на Украину, возглавляемая лично генеральным директором с момента начала конфликта почти три года назад», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, глава МАГАТЭ отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия агентства по содействию предотвращению ядерной аварии. Точные даты поездки при этом на данный момент не озвучиваются. Также МАГАТЭ указало на взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее источник в МАГАТЭ сообщил о планах Гросси посетить Россию в начале февраля. Гендиректор агентства встретится с директором компании «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудит безопасность ЗАЭС.

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