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10:49, 30 января 2025Бывший СССР

Грузия захотела стать посредником в укреплении мира в Закавказье

МИД Грузии: Республика хочет стать посредником в укреплении мира в Закавказье
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Prime Ministry of Georgia / Handout / Anadolu / Getty Images

Грузия хочет стать посредником в деле укрепления мира и в Закавказье. Об этом заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили, передает РИА Новости.

На пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном она сообщила, что Грузия хочет быть реальным фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе. По ее словам, страна готова облегчить мирный процесс, который идет между ее соседними странами. Бочоришвили также выразила надежду, что мирный договор будет учитывать интересы обеих сторон, так как только это позволит обеспечить стабильность в регионе.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что республика предлагает Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству между тремя государствами. По его словам, мир и стабильность для регионального развития имеют еще большее значение на фоне сложной геополитической обстановки.

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