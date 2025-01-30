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10:12, 30 января 2025Из жизни

Хирург сам себе провел вазэктомию в качестве подарка для жены

Пластический хирург на Тайване сам себе провел вазэктомию и опубликовал видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Peter Porrini / Shutterstock / Fotodom  

На Тайване пластический хирург провел себе вазэктомию и назвал операцию подарком жене. Об этом пишет South China Morning Post.

Врач Чэнь Вэйнун вместе с женой решили, что троих детей им достаточно и больше они не хотят. Супруги подумывали о том, чтобы ограничить свою фертильность хирургическим путем. Поскольку для женщин операция по стерилизации достаточно сложна, Вэйнун выбрал вазэктомию как менее травматичный вариант.

Более того, хирург решил самостоятельно провести операцию, несмотря на то, что специализируется на пластических операциях и пациентах с ожогами. 9 января Вэйнун опубликовал на своих страницах в соцсетях видео с операцией. По его словам, в операционной присутствовали медсестра и несколько врачей, включая уролога. Все они были в готовы в случае чего помочь коллеге. Вся процедура заняла около часа, хотя обычно вазэктомия длится около 15 минут.

Вэйнун комментировал для зрителей все 11 этапов процедуры. Он рассказывал, как определяет местоположения семявыносящего канала, вводит анестезию, разрезает кожу и накладывает швы. Хирург проводил операцию, сидя в позе лотоса. В конце он признался, что очень устал. Он также сказал, что ночь после операции была болезненной, но к следующему утру дискомфорт прошел.

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