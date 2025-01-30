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15:46, 30 января 2025Россия

Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

Минпросвещения включит изучение подвигов героев СВО в школьную программу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минпросвещения планирует включить изучение подвигов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО) в предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко, чьи слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2026 года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».

«Минпросвещения считает необходимым учесть предложение Министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета "Победа" 15 января 2025 года, об изучении подвигов героев Великой Отечественной войны», — пояснила Бебешко.

Замдиректора также добавила, что предложение об изучении подвигов будут внедрять в рамках курса совместно с Минобороны.

Ранее о возвращении этого предмета в школы заговорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он уточнил, что урок будут преподавать ученикам 5-7-х классов. Вести дисциплину поручат учителям истории

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