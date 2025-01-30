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15:34, 30 января 2025Бывший СССР

Киев ответил на слова кандидата в президенты Румынии о «вымышленном государстве»

МИД Украины назвал ревизионистскими слова Джорджеску о вымышленном государстве
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Слова лидирующего на выборах кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску об Украине как о «вымышленном государстве» являются покушением на суверенитет страны. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул пресс-секретарь украинского МИД.

Тихий ответил на призыв Джорджеску аннексировать часть территорий Украины и заявил, что его высказывания являются неуважением к украинскому народу. Дипломат также обвинил румынского политика в продвижении пророссийской позиции и назвал абсурдным его позиционирование как независимого кандидата.

Ранее Джорджеску призвал аннексировать территорию Украины. По мнению политика, раздел территории страны неизбежен.

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