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02:42, 30 января 2025Мир

«Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

Шольц поблагодарил США за освобождение Германии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США освободили Германию и помогли стать демократической страной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нас», — сказал политик.

Он добавил, что именно поэтому его злит поддержка американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков ФРГ. Так он заочно ответил миллиардеру на утверждение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну. Бизнесмен предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ, добавив, что традиционные политические партии Германии «подвели свой народ».

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В России напомнили Шольцу о красном флаге над Рейхстагом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США. «Оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции», — возмутилась она. По ее словам, это является очередной манипуляцией.

Красного флага на Рейхстагом тоже не было?

Мария Захарова представитель МИД России

Дипломат указала, что современная германская и «натовская» историография отменяет историческую правду, очерняя Красную Армию, отрицая геноцид советского народа и продолжая сегрегацию жертв нацистов.

Также Захарова посетовала, что если пять-семь лет назад подобные высказывания могли быть фейком, то сегодня велик шанс, что «очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой».

Перепалка между Маском и европейскими политиками длится уже месяц

После первого заявления Маска о немецкой политической жизни Шольц назвал миллиардера угрозой демократическому развитию Европы, отметив, что его поддержка крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах совершенно неприемлема. Он выразил решительное несогласие с основателем SpaceX и Tesla, подчеркнув, что подобное поведение «отвратительно» и вредит демократии в европейских странах.

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Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран также резко осудила заявления Маска. Депутаты сочли, что его комментарии могут оказать негативное влияние на европейские демократии.

После этого Маск предсказал конец Европы из-за повсеместного пессимизма, который, по его мнению, распространен в этой части света. «Многие в Европе не имеют надежды на будущее или считают, что Европа в каком-то смысле плоха», — предположил миллиардер, призвав изменить такое мышление.

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