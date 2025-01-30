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07:15, 30 января 2025Россия

Курская дума рассмотрит законопроект о возврате земли жителям приграничных районов

Хинштейн: Курская дума рассмотрит проект о возврате земли жителям приграничья
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Курская областная дума рассмотрит проект закона, согласно которому жителям приграничных регионов, которые получили жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, предлагается вернуть земельные участки. Соответсвующий документ внес на рассмотрение временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщил он в Telegram-канале.

«Это решение принципиально важно. Не раз озвучивал свою позицию: земля должна оставаться за гражданами, даже если сейчас они выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат», — подчеркнул Хинштейн.

Инициатива предполагает, что сначала земля будет выдаваться в безвозмездное пользование, а затем перейдет в собственность граждан, написал врио губернатора.

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Согласно действующему законодательству, после получения сертификата у собственника изымают его земельный участок вместе с разрушенным домом в пользу государства. Законопроект вводит новый механизм этого процесса: человек сможет получить свой бывший участок в безвозмездное пользование под строительство. В этом случае владелец дома должен отстроить новый в течение шести лет, после чего он бесплатно оформляет участок в собственность. В ином случае участок вернется государству.

Хинштейн объяснил, что нецелесообразным является передача земли в собственность сразу же, так как много участков могут остаться неосвоенными и зарасти. Руководитель региона подчеркнул, что рассчитывает на оперативное рассмотрение депутатами внесенной им инициативы.

Ранее Хинштейн сообщал, что в Курской области начали составлять открытый список пропавших без вести жителей. Список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах. К работе, в частности, подключат волонтеров.

ЖЗЛ
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