Хинштейн: Начата работа по составлению открытого списка пропавших курян

В Курской области начали составлять открытый список пропавших без вести жителей. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как уточнил врио губернатора, список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах. К работе, в частности, подключат волонтеров.

«Все данные, которые будут включены [в список], должны быть тщательно верифицированы и подтверждены (...) Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены. С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне», — обозначил Хинштейн.

Он заверил, что в течение 10 дней значительная часть работы должна быть уже выполнена.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В начале января 2025-го врио главы региона раскрыл число россиян, без вести пропавших в регионе с августа 2024 года. По его словам, правоохранители получили почти 1,2 тысячи заявлений. 240 граждан из них удалось разыскать.

