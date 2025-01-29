Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 29 января 2025Россия

В Курской области начали составлять открытый список пропавших без вести жителей

Хинштейн: Начата работа по составлению открытого списка пропавших курян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Курской области начали составлять открытый список пропавших без вести жителей. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как уточнил врио губернатора, список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах. К работе, в частности, подключат волонтеров.

«Все данные, которые будут включены [в список], должны быть тщательно верифицированы и подтверждены (...) Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены. С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне», — обозначил Хинштейн.

Он заверил, что в течение 10 дней значительная часть работы должна быть уже выполнена.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В начале января 2025-го врио главы региона раскрыл число россиян, без вести пропавших в регионе с августа 2024 года. По его словам, правоохранители получили почти 1,2 тысячи заявлений. 240 граждан из них удалось разыскать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Мать и двухлетний ребенок стали жертвами атаки дрона ВСУ на жилой дом в российском регионе

      Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области

      В российском регионе мигрантам запретили работать в шести сферах

      Охоту российского снайпера на «Бабу-Ягу» в Курской области сняли на видео

      Российская стюардесса раскрыла содержимое своей рабочей сумки

      «Русская община» прогнала цыганский скот с земли россиянина

      Немцы приготовились экономить

      ФСБ России выявила подпольную лабораторию по производству драгметаллов из вторсырья

      Индия провела 100-й пуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше