Помощник Путина Мединский призвал не воспитывать деревянных солдат в школах

В России не нужно воспитывать в школах «деревянных солдат», считает помощник президента страны Владимир Мединский. Его слова приводит РБК.

Комментируя новый учебник по истории, разработанный при его участии, Мединский подчеркнул, что новое пособие для школьников устроено так, чтобы поощрять их к дискуссии и диалогу. «Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы, и мы не воспитываем деревянных солдат», — сказал он.

Помощник Путина назвал идеальным такого школьника, который хочет докопаться до истины. Он также добавил, что учителя в России сейчас не боятся открытых обсуждений, в том числе на тему недавней истории России. Задача педагогов, по его мнению, заключается в том, чтобы уметь убедить ученика или объяснить ему то или иное явление или событие. В школе при этом не должно быть запретных тем, потому что «правда никогда не бывает черно-белой».

Ранее Мединский назвал обучение в школе на протяжении 11 лет «непозволительной роскошью» и выразил уверенность в том, что данный срок должен быть сокращен. В таком случае образование будет более специализированным и спрессованным по времени.