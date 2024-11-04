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19:44, 4 ноября 2024Россия

В Минпросвещения высказались о сокращении сроков школьного обучения

Кравцов: вопрос о сокращении сроков обучения в школе сейчас не рассматривается
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высказался о возможном сокращении сроков обучения в школах. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».

Выступая на марафоне «Знание. Первые» глава Минпросвещения заявил, что вопрос сокращения сроков школьного обучения в данный момент не рассматривается. При этом Кравцов отметил, что в будущем «могут быть разные варианты».

В сентябре помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал обучение в школе на протяжении 11 лет «непозволительной роскошью» и выразил уверенность в том, что данный срок должен быть сокращен.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в ответ на это заявил, что подобный шаг будет вредным. По его мнению, сокращение продолжительности школьного образования почти наверняка приведет к ухудшению его качества.

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