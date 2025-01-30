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16:25, 30 января 2025Культура

Мединский раскритиковал рассуждающих о политике артистов

Владимир Мединский сравнил комментирующих политику артистов с кухарками
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший министр культуры, а ныне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что артисты, которые открыто высказываются и выражают мнение о политике, напоминают кухарок, желающих управлять государством. Его слова передает издание РБК.

По мнению Мединского, люди должны заниматься профессионально тем, на что учились. Поэтому сам он никогда не станет давать советы режиссерам и актерам, как работать над фильмами.

«Я не буду советовать балетмейстеру или давать указания режиссеру, потому что не разбираюсь. Когда деятель культуры думает, что каждая кухарка может управлять государством, начинает давать советы, как руководить страной, — это то же самое», — сообщил Мединский.

Также Мединский отметил, что сейчас о политике иногда начинают высказываться актеры, которые получили первую большую роль в каком-нибудь сериале.

«Актер, который снялся в каком-то хорошем сериале, начинает сразу учить правительство и президента страны, как руководить. Это просто смешно», — добавил он.

Мединский также поддержал отмену концертов критикующих власть артистов. Он отметил, что удаление с афиш и отмена концертов из-за критики власти и специальной военной операции (СВО), нормальны в условиях военного конфликта.

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