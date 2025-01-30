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04:52, 30 января 2025Мир

Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

Хегсет: Поле для гольфа в Гуантанамо преобразуют в пункт содержания мигрантов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bob Strong / File Photo / Reuters

Переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«Лучше содержать их в безопасном месте в заливе Гуантанамо, которое предназначено и создано для мигрантов, (...) пока идет процесс их возвращения туда, откуда они прибыли», — отметил он.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо.

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