Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

Хегсет: Поле для гольфа в Гуантанамо преобразуют в пункт содержания мигрантов

Переоборудование поля для гольфа на военно-морской базе в заливе Гуантанамо позволит разместить шесть тысяч нелегальных мигрантов, которых будут отправлять туда по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«Лучше содержать их в безопасном месте в заливе Гуантанамо, которое предназначено и создано для мигрантов, (...) пока идет процесс их возвращения туда, откуда они прибыли», — отметил он.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо.