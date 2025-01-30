В Кубе высказались о решении США отправить мигрантов в Гуантанамо

МИД Кубы: Решение по Гуантанамо показывает презрение США к международному праву

Решение правительства США заключить в тюрьму мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо демонстрирует презрение американских властей к человеческим условиям и международному праву. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

Он отметил, что США создали «центры пыток и бессрочного содержания под стражей».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо. «У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов», — сказал американский лидер.

В начале декабря Трамп рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Тогда он указывал, что массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.