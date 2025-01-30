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12:51, 30 января 2025Россия

Минобороны назвало число дезертировавших из ВСУ солдат

Минобороны России: Около 100 тысяч бойцов дезертировали из ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Около 100 тысяч военнослужащих дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие цифры журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве пояснили, что численность украинских войск сокращается в связи с ежемесячными потерями, достигающими 50 тысяч человек и выше. При этом новобранцев не удается набрать более 30 тысяч в месяц.

Помимо того, на сокращение рядов ВСУ повлияли случаи самовольного оставления воинских подразделений. По данным оборонного ведомства, число дезертиров на данный момент около 100 тысяч.

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