Минобороны России: Около 100 тысяч бойцов дезертировали из ВСУ

Около 100 тысяч военнослужащих дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие цифры журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве пояснили, что численность украинских войск сокращается в связи с ежемесячными потерями, достигающими 50 тысяч человек и выше. При этом новобранцев не удается набрать более 30 тысяч в месяц.

Помимо того, на сокращение рядов ВСУ повлияли случаи самовольного оставления воинских подразделений. По данным оборонного ведомства, число дезертиров на данный момент около 100 тысяч.