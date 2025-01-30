Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в российском регионе

В Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в деревне Воронок Рыльского района, ранения во время прилета получил хозяин дома. На данный момент добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего.

«В Кореневском районе повреждения зафиксированы на нескольких точках: в селе Коренево разрушены два дома, в деревне Никипеловка — один», — написал чиновник.

Удары пришлись еще по двум населенным пунктам — поселку Коренево и деревне Секерино. В перечисленных случаях пострадавших нет, добавил политик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.