Московского студента оштрафовали за реакции-эмодзи с нацисткой символикой

В Москве суд оштрафовал студента за нацистские эмодзи в Telegram

В Москве суд оштрафовал студента за реакции-эмодзи с символикой и атрибутикой нацистской Германии в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Юноша разместил в чате запрещенные эмодзи. Он не признал вину и заявил, что знает чат в Telegram, в котором он состоял, но не помнит, чтобы оставлял там какую-либо реакцию-эмодзи. Кроме того, его аккаунт в мессенджере был взломан, утверждает студент.

Сумма штрафа неизвестна, однако по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики») КоАП РФ она составляет от 1000 до 2000 рублей.

Ранее в Костромской области возбудили дело против 50-летнего осужденного, показавшего в колонии тату с нацистской символикой.

