Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:36, 30 января 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о требующем срочного обращения к врачу состоянии полового члена

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Эрекция, которая продолжается более четырех часов, требует срочной медицинской помощи, предупредил член комитета Британского общества сексуальной медицины Джефф Фостер. О последствиях такого состояния для мужского здоровья он рассказал Metro.

Фостер указал, что долгая эрекция, которая не связана с сексуальным возбуждением или причиняет боль, называется приапизмом. «Существует два различных типа приапизма: ишемический и неишемический. Первый вызван тем, что кровь не может покинуть половой член. В результате эрекция не проходит и становится все более болезненной», — объяснил он.

Неишемический приапизм, по словам врача, встречается намного реже. Он происходит, когда снабжающие пенис артерии работают неправильно и вызывают нарушение кровотока. Фостер уточнил, что в чаще всего такое случается, если у пациента в прошлом была травмы пениса.

Материалы по теме:
«Страх не дает покоя». Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
«Страх не дает покоя».Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
3 июня 2021
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Эксперт призвал при подозрении на приапизм, незамедлительно обращаться к врачу. Он уточнил, что явным тревожным признаком является эрекция, которая не проходит четыре и более часа. «Если это состояние не лечить, начнется кислородное голодание пораженных клеток, что вызовет коагуляцию, свертывание крови и отмирание пораженной области полового члена, то есть некроз», — добавил Фостер.

Он указал, что приапизм не является заболеванием, но может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Чаще всего речь идет о заболеваниях крови, таких как серповидноклеточная анемия или лейкемия. Еще одна возможная причина — прием антидепрессантов, лекарств от тревожности и СДВГ, альфа-блокаторов или употребление наркотиков.

Ранее Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      После массового рейда в российском городе более сотни мигрантов доставили в полицию

      Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

      Зеленского обвинили в игнорировании просьб остановить пытки

      Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

      Названа версия столкновения вертолета с самолетом в США

      В Европе предложили возобновить поставки газа из России ради мирной сделки

      Пленный солдат ВСУ рассказал об американских инструкторах на Украине

      Столкновение поезда с автобусом под Москвой попало на видео

      Пожилых людей предупредили о вредных пищевых привычках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше