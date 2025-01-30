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06:12, 30 января 2025Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил знак на окне своего дома и испугался

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Worldly-Ad-6769 / Reddit

Пользователь Reddit под ником Worldly-Ad-6769 рассказал, что обнаружил на окне своего дома знак и испугался. По словам автора поста, он сообщил о случившемся в полицию.

«Я выгуливал собаку у дома и заметил, что на одном из окон на стекле оставлена отметина в виде буквы X. Раньше я ее не видел», — рассказал он. Мужчина также опубликовал фотографии, на которых показал знак, и задался вопросом о том, могли ли таким образом грабители пометить его дом.

«Летом машину моей жены обчистили, из нее вытащили ценные вещи. Возможно, кто-то пометил наш дом, чтобы вернуться туда?» — задался вопросом рассказчик. Он также заявил, что в его городе есть проблема с бездомными.

«Обратитесь в полицию», «Установите дополнительную защиту на окно, например, решетки. Возможно, кто-то присматривается к вашему дому», — посоветовали автору поста комментаторы. Они также порекомендовали ему установить на дом датчики движения и камеры наблюдения.

Мужчина позднее рассказал в комментариях, что обратился в полицию, однако там ему сообщили, что ничем не могут помочь в этой ситуации.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что, проснувшись утром дома, он обнаружил пугающую отметину на стеклянной двери. Комментаторы посоветовали ему озаботиться мерами безопасности.

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