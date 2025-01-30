Мужчинам раскрыли признаки зависимости от мастурбации

Навязчивое желание мастурбировать, возникающее несколько раз в день, рано или поздно начнет мешать жизни мужчины. Признаки того, что привычка к самоудовлетворению вышла за пределы нормы, «Ленте.ру» раскрыла сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.

По ее словам, сама по себе мастурбация не несет вреда здоровью, а о проблеме можно говорить в случае, когда позывы к самоудовлетворению начинают носить навязчивый и неконтролируемый характер. При этом желание обычно такое сильное и навязчивое, что человек продолжает мастурбировать, игнорируя такие сигналы тела, как боль, раздражение и усталость.

Также о проблеме сигнализирует желание мужчины стимулировать пенис необычным образом, например, слишком сильно давить на него или стимулировать его на очень большой скорости. «Привычка к жесткой и интенсивной мастурбации может вызвать снижение чувствительности и затруднения при взаимодействии с партнером», — предупредила она.

Еще одним признаком этого сексуального расстройства Соколова назвала зависимость от порнографии. В этом случае человек не может мастурбировать без просмотра соответствующего контента и теряет интерес к реальным женщинам или разнообразным сексуальным сценариям, уточнила эксперт.

Насторожиться сексолог посоветовала и в случае, если самоудовлетворение становится единственно возможным способом справиться со стрессом и тревогой.

Еще один характерный признак проблемы — ритуализация процесса самоудовлетворения и установление четкой последовательности действий для достижения оргазма. Стоит отметить, что, если подобные сценарии невозможно проиграть в партнерском сексе, со временем интерес к нему уменьшается или пропадает вовсе Милана Соколова сексолог

Ранее эксперт назвала способы избавиться от навязчивого желания мастурбировать. Чтобы решить эту проблему, Соколова посоветовала в первую очередь признать ее и разобраться в причинах, которые побуждают к самоудовлетворению.