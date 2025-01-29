Сексолог дала совет людям с навязчивым желанием мастурбировать

Так называемая дезадаптивная мастурбация, то есть самоудовлетворения, которое человек использует как способ избежать реальных проблем или эмоций, может существенно ухудшить качество жизни, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Способы избавиться от этого навязчивого желания она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы решить эту проблему, Соколова посоветовала в первую очередь признать проблему и разобраться в причинах, которые побуждают к мастурбации. «Честно ответьте себе на вопрос, зачем вы это делаете? Мастурбация для вас — это способ избавиться от стресса, убежать от эмоций или просто привычка? Понимание причин поможет выбрать более здоровые альтернативы решения проблемы», — отметила сексолог.

После этого необходимо установить рамки и начать контролировать частоту мастурбации, подчеркнула она. Чтобы сделать это, Соколова предложила регулярно заниматься спортом или хобби и общаться с людьми.

Важно понимать, что мастурбация — это естественная часть человеческой жизни, но когда она становится способом избегания проблем и влияет на благополучие человека, нужно вовремя принять меры и вернуть контроль над собой Милана Соколова сексолог

Если же навязчивое желание мастурбировать не проходит, Соколова рекомендовала обратиться к психологу или сексологу. По ее словам, специалист разберется в причинах мастурбации, научит справляться с ней, а также поможет справиться с чувством вины и стыда, которое часто сопровождает такую зависимость.

Ранее коуч по сексу и отношениям Закари Зейн предупредил об опасном виде мастурбации, который лучше никогда не пробовать. Он посоветовал мужчинам никогда не мастурбировать, лежа на животе, поскольку это провоцирует различные сексуальные проблемы, включая эректильную дисфункцию, задержку оргазма или его полное отсутствие.