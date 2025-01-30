На первый концерт Седоковой после трагедии с Тиммой не продали ни одного билета

Shot: На концерт Анны Седоковой после потери мужа не продали ни одного билета

На первый концерт певицы Анны Седоковой после трагедии с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, не продано ни одного билета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, выступление артистки запланировано в Алма-Ате на 14 февраля. В День святого Валентина Седокова собирается дать концерт впервые после того, как не стало Тиммы. Однако за две недели до события организаторы все еще не продали ни одного билета и удивлены низким спросом.

Известно, что бронь столика на мероприятии стоит около 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей). Shot уточняет, что многие пары не хотят проводить романтический вечер на концерте артистки, в жизни которой произошла любовная драма.

Ранее сообщалось, что Седокову опросили следователи по делу о трагедии с Янисом Тиммой. По данным инсайдеров, певица проходила по делу в качестве свидетеля.