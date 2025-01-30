На Украине рассказали о конфликте Агентства оборонных закупок и Минобороны

Конфликт Минобороны Украины и Агентства оборонных закупок прервал переговоры

Конфликт между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок привел к отмене ряда переговоров с международными поставщиками вооружений. Об этом сообщила временно отстраненная директор агентства Марина Безрукова изданию «Общественное».

По ее словам, несколько мировых поставщиков вооружения сейчас запрашивают у нее видеопереговоры, потому что не понимают, что происходит. Безрукова добавила, что эта ситуация очень сильно ударила по репутации Агентства. Она добавила, что на этой неделе должна была выступать на форумах, связанных с натовской тематикой и вести переговоры с поставщиками, но все это отменилось.

Ранее Безрукову отстранили от должности на время служебного расследования. «Общественное» сообщает, что причиной расследования стала информация о закупках вооружений по завышенным ценам.