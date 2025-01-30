На Украине рассказали о шоке грантовых организаций после заморозки помощи Трампом

Боечко рассказал о шоке грантовых организаций на Украине после заморозки помощи

Грантовые организации на Украине испытали шок после указа президента США Дональда Трампа о заморозке всей американской иностранной помощи. Об этом в беседе с Newsweek рассказал украинский волонтер, генеральный директор Hope for Ukraine Юрий Боечко.

«Эта новость потрясла всех наших партнеров в Украине (...) Это очень досадное изменение политики, если США так быстро бросают на произвол судьбы тех, кто наиболее уязвим в мире», — заявил волонтер.

Он также пожаловался, что размер грантовой помощи Украине начал сокращаться уже при президентстве Джо Байдена и составлял 3,9 миллиарда долларов.

Трамп 21 января подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. По словам американского лидера, все действующие механизмы внешнеполитической поддержки партнеров Вашингтона должны пройти ревизию и получить оценку на предмет соответствия национальным интересам США.