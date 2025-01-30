Журналистка Панченко раскритиковала Макфола за слова о противостоянии с Россией

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила США в использовании украинцев в противостоянии с Россией. Об этом она написала в соцсети X.

Панченко прокомментировала заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что Вашингтону нужны союзники в противостоянии с Пекином и Москвой. «Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» — спросила она.

Ранее Панченко допустила скорое завершение конфликта на Украине. Она отметила, что об этом говорит остановка помощи США другим странам, в том числе Киеву.