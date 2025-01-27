Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:56, 27 января 2025Интернет и СМИ

На Украине указали на признак скорого завершения конфликта с Россией

Журналистка Панченко: Остановка помощи Киеву говорит о скором конце конфликта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Volodymyr Petrov / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Остановка помощи США другим странам, в том числе и Украине, может говорить о скором завершении конфликта с Россией. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко на странице в соцсети X.

«Начало конца конфликта?» — указала на признак скорого завершения конфликта Панченко. Так она отреагировала на новость о приостановке помощи США другим странам.

Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

25 января сообщалось, что Госдеп США приостановил помощь другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Отмечалось, что действие документа, вступившего в силу немедленно, распространяется на все страны, кроме Израиля и Египта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      В Днепропетровской области сообщили о разрушении промышленного предприятия

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Молния ударила в киль пассажирского самолета и попала на видео

      Две страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону по требованию США

      Boeing спрогнозировал дополнительные убытки от Starliner

      Российская восьмиклассница забеременела от отчима

      На Украине указали на признак скорого завершения конфликта с Россией

      Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

      Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше