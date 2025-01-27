На Украине указали на признак скорого завершения конфликта с Россией

Журналистка Панченко: Остановка помощи Киеву говорит о скором конце конфликта

Остановка помощи США другим странам, в том числе и Украине, может говорить о скором завершении конфликта с Россией. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко на странице в соцсети X.

«Начало конца конфликта?» — указала на признак скорого завершения конфликта Панченко. Так она отреагировала на новость о приостановке помощи США другим странам.

Ранее стало известно, что украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) получил приказ остановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

25 января сообщалось, что Госдеп США приостановил помощь другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Отмечалось, что действие документа, вступившего в силу немедленно, распространяется на все страны, кроме Израиля и Египта.