На Западе рассказали об отношениях России и США при Трампе

Политолог Доктороу заявил, что Россия и Трамп говорят на одних и тех же языках

Россия может увидеть в лице президента Соединенных Штатов Дональда Трампа человека, который ее понимает. С таким мнением выступил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В лице Трампа Россия, определенно, имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает имущественный вопрос. Это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они», — считает эксперт.

По словам Доктороу, если кто-то подвергает такую позицию сомнению, то нужно обратить внимание на заявления Трампа о его планах, вызванных государственной необходимостью, по присоединению Гренландии и Панамского канала.

Ранее издание The Associated Press написало, что подход Дональда Трампа к внешней политике в начале второго срока заключается в громких разговорах и размахивании «большой дубинкой». Неназванный чиновник рассказал изданию, что команда президента США решила действовать агрессивно, чтобы иметь возможность ответить любой стране, которая попытается заблокировать предложенную им повестку дня.

До этого Дональд Трамп снова выразил надежду поговорить с Путиным. Американский лидер пообещал, что скоро это произойдет.