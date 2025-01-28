Внешнюю политику Трампа описали фразой «говори громко и размахивай большой дубинкой»

AP: Внешняя политика Трампа — это громкие разговоры и размахивание дубинкой

Подход президента США Дональда Трампа к внешней политике в начале второго срока заключается в громких разговорах и размахивании «большой дубинкой». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания в Белом доме предложил предварительный вариант своего подхода к внешней политике на второй срок: говори громко и размахивай большой дубинкой», — говорится в материале.

Неназванный чиновник рассказал, что команда Трампа решила действовать агрессивно, чтобы иметь возможность ответить любой стране, которая попытается заблокировать повестку дня республиканца. Это сразу же станет примером для других государств, если они захотят предпринять подобные действия.

Администрация Трампа, используя политику «кнута, а не пряника» в первые дни у власти, попыталась послать четкий сигнал о том, что внешняя политика США будет определяться непреклонной приверженностью принципу «Америка прежде всего».

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции против России в случае, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российский президент Владимир Путин усомнился в способности американского лидера ввести угрожающие американской экономике ограничения против Москвы.

Польский генерал Богуслав Пацек предположил, что заявления нового хозяина Белого дома по антироссийским санкциям являются скорее дипломатической риторикой, нежели показывают его способность что-то предпринять.