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10:53, 26 января 2025Мир

В Польше высказались об ультиматуме Трампа Путину

Польский генерал Пацек: Трамп не способен заставить Путина пойти на уступки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп не способен заставить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек, сообщает Gazeta.pl.

«Трамп, что бы он ни придумал, не способен заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят», — подчеркнул военный.

По мнению Пацека, слова нового хозяина Белого дома являются скорее дипломатической риторикой, чем реальной верой в его способность что-то предпринять.

22 января Трамп пригрозил ввести новые санкции против России в случае, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин усомнился в способности президента США ввести угрожающие американской экономике санкции против Москвы. Российский лидер подчеркнул, что у него с Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения.

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