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14:38, 30 января 2025Мир

Нескольких помилованных Трампом вновь арестовали

Newsweek: Не менее 12 помилованных Трампом человек были вновь арестованы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Не менее 12 человек, которых помиловал президент США Дональд Трамп, были вновь арестованы полицией. Об этом сообщает Newsweek.

«По меньшей мере 10 человек были помилованы Трампом в его первый президентский срок, а двое помилованных на прошлой неделе были вновь обвинены в совершении новых преступлений после освобождения из тюрьмы», — сообщает газета.

Кроме того, по данным издания, один из участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года, «продолжает скрываться от полиции из-за выданного ранее ордера».

22 января Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, поэтому их необходимо помиловать. Он отметил, что те случаи, которые рассматривала его администрация, показывают то, что «это были люди, действительно любящие США».

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