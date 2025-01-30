Нескольких помилованных Трампом вновь арестовали

Не менее 12 человек, которых помиловал президент США Дональд Трамп, были вновь арестованы полицией. Об этом сообщает Newsweek.
«По меньшей мере 10 человек были помилованы Трампом в его первый президентский срок, а двое помилованных на прошлой неделе были вновь обвинены в совершении новых преступлений после освобождения из тюрьмы», — сообщает газета.
Кроме того, по данным издания, один из участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года, «продолжает скрываться от полиции из-за выданного ранее ордера».
22 января Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, поэтому их необходимо помиловать. Он отметил, что те случаи, которые рассматривала его администрация, показывают то, что «это были люди, действительно любящие США».