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12:27, 30 января 2025Интернет и СМИ

Сообщение о появлении нового опасного штамма COVID-Omicron XBB не подтвердилось

Сообщение о появлении нового опасного COVID-Omicron XBB оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В социальных сетях и мессенджерах распространилась недостоверная информация о том, что в России появился новый опасный штамм COVID-Omicron XBB. В постах утверждается, что новый вариант коронавируса отличается смертельностью и его сложно обнаружить.

В Минздраве Якутии опровергли слухи об опасном вирусе COVID-Omicron XBB. Там добавили, что этот штамм — не новая разновидность коронавируса, широкой общественности, по словам специалистов, он известен под названием «кракен». Этот штамм выявили еще в октябре 2022 года, добавили в региональном Минздраве. Об этом сообщает портал YakutiaMedia.

Эту же дату обнаружения штамма COVID-Omicron XBB называл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Его слова приводит новостной портал ООН.

Помимо специалистов Минздрава Якутии, информацию о якобы новом опасном штамме COVID-Omicron XBB также опровергли павлодарские эпидемиологи, комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстан и Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Сообщения об опасном вирусе впервые появлялись и в 2023 году. Тогда о COVID-Omicron XBB писал BBC.

Информация о том, что в России появился новый опасный штамм COVID-Omicron XBB, не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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